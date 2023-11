STEGAURACH, LKR. BAMBERG. Sonntagnacht stahlen Unbekannte einen SUV in Stegaurach. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen.

In der Zeit von Sonntagabend, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 8 Uhr, stahlen Unbekannte einen grauen Grand Cherokee der Marke Jeep in der Ruhlstraße in Stegaurach. Der Pkw trug zuletzt das Kennzeichen: BA-SR 781. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Ruhlstraße in Stegaurach bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Zeugen melden sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.

Warnhinweis der Polizei Oberfranken: Derzeit verzeichnet die Polizei in Bayern eine Vielzahl von Diebstählen hochwertiger SUVs. Die Täter haben es vor allem auf folgende Fahrzeugtypen abgesehen: Grand Cherokee der Marke Jeep, Durango der Marke Dodge und Lexus 450.

Die Polizei Oberfranken rät: Stellen Sie ihr Fahrzeug, wenn möglich, nicht frei zugänglich auf der Straße oder in Hofeinfahrten/Carports etc., ab. Nutzen Sie am besten eine abschließbare Garage. Oder sichern Sie es anderweitig gegen Diebstahl. Zum Beispiel mit einer Parkkralle oder durch Einparken mit einem anderen Fahrzeug.