FRENSDORF, LKR. BAMBERG. Montagabend brannte ein Auto in einer Hofeinfahrt im Frensdorfer Ortskern. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Am Montag, gegen 23 Uhr, hatte ein Zeuge einen Feuerschein in einer Hofeinfahrt an der Hauptstraße bemerkt und den Notruf verständigt. Anschließend bekämpfte der Zeuge das Feuer an dem Pkw mit einem Feuerlöscher. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr löschte Fahrzeugbrand dann endgültig. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zum brennenden Auto machen? Wer hat zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Frensdorfer Hauptstraße bemerkt?

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.