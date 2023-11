WÜRZBURG. Bereits vergangene Woche fuhr ein Sattelzug auf der A 3 einem Pkw mit 120 km/h so dicht auf, dass der Fahrer des Pkw sinnbildlich von einem vor sich herschieben sprach. Pech für den Lkw-Fahrer war nur, dass es sich bei dem Pkw um eine Zivilstreife der Autobahnpolizei handelte.



Am Donnerstag vergangener Woche fuhr eine Zivilstreife der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried, besetzt mit zwei Beamten, auf der A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg. Kurz vor dem Katzenbergtunnel kam ein Sattelzug von hinten und fuhr der Streife so dicht auf, sodass der Fahrer des Pkw von einem vor sich herschieben sprach. Der Anhaltesignalgeber unterbrach die Nachfahrt und führte zu einer Kontrolle auf der Rastanlage Würzburg-Süd. Das Auslesen des Kontrollgerätes ergab dann eine Fülle von Geschwindigkeitsverstößen. Im Zeitraum von zwei Stunden konnten dem 23-jährigen Lkw-Fahrer 12 Verstöße nachgewiesen werden. Spitzenreiter war eine Geschwindigkeit von 113 km/h bei erlaubten 80 km/h.



Bei einem Lkw führt das zu einem Bußgeld von über 1.000 EUR, zwei Punkte in Flensburg und ein mehrmonatiges Fahrverbot.