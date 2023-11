TREUCHTLINGEN. (1296) Zwischen Samstagnachmittag (04.11.2023) und Sonntagmittag (05.11.2023) entwendeten Unbekannte in Pappenheim (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) eine Israelfahne. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Am 06.11.2023 meldete der Geschädigte den Diebstahl einer von ihm an einem Anwesen in der Graf-Carl-Straße angebrachten Israel-Fahne. Diese war mit Schnüren an einem Fenster im ersten Obergeschoss angebracht.

Die Fahne wurde von Unbekannten heruntergerissen und gestohlen.

Beamte der zuständigen Polizeiinspektion Treuchtlingen leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt ein.

Das Staatsschutzkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls gegen unbekannt und bittet mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 um Hinweise.

Erstellt durch: Stefan Schmid