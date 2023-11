INGOLSTADT; Am Dienstag, den 06.06.2023, trat die deutsche Fußballnationalmannschaft der Polizei in einem Freundschaftsspiel gegen eine gemischte Mannschaft des FC Gerolfing im Hörgeräte-Langer-Stadion an. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord beteiligte sich am Rahmenprogramm mit einer kleinen Fahrzeugschau und Infoständen. Der FC Gerolfing organisierte einen erlebnisreichen Familientag mit vielen weiteren Aktionen und einer Verlosung. Die Hälfte des Tageserlöses wurde nun an die Bayerische Polizeistiftung gespendet. Die Scheckübergabe fand am Donnerstag, den 2. November, im Polizeipräsidium in Ingolstadt statt.

Im Zuge des Benefizspiels wurde – neben diversen polizeilichen Themen wie Ausbildung und Kriminalitätsprävention – auch auf das Thema „Gewalt gegen Polizeibeamte“ aufmerksam gemacht. Die Bayerische Polizeistiftung unterstützt seit 1977 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die im Dienst nicht unerheblich verletzt wurden und konnte bislang in über 1.500 Fällen finanzielle Hilfe leisten. Der Vorsitzende der Stiftung, Thomas Lintl, kam zur Spendenübergabe nach Ingolstadt und zeigte sich sehr erfreut über den hohen Betrag. Ein symbolischer Scheck in Höhe von 950,- Euro wurde durch Verantwortliche des FC Gerolfing überreicht. Polizeipräsident Günther Gietl hob die gute Zusammenarbeit der Beteiligten hervor: „Es ist schön zu sehen, dass ein ernstes Thema – Gewalt gegen Polizeibeamte – im Rahmen des Benefizspiels an die Öffentlichkeit getragen wurde und durch das Zusammenwirken von Verein, Spielern und Kolleginnen und Kollegen ein ordentlicher Spendenbetrag zusammenkam“.