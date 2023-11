AMBERG. Am Freitag, den 3. November 2023, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Liebengrabenweg ein und entwendeten diverse Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitagvormittag, zwischen 7:30 Uhr und 12:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Liebengrabenweg. Es wurden hierbei mehrere Wertgegenstände, unter anderem zwei E-Bikes, Zahlungskarten sowie mehrere Elektrogeräte, entwendet. Mit einer Beute von insgesamt mehreren 1000 Euro flohen die Einbrecher. Gegen 11:20 Uhr war ein bislang unbekannter Mann an einer Tankstelle in der Regensburger Straße und zahlte mit dem entwendeten Zahlungsmittel.

Der mutmaßliche Täter kann wie folgt beschrieben werden:

circa 50 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

Kräftige Statur

Tätowierung an der linken Hand

Die Kriminalpolizei Amberg sicherte die Spuren am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Wer war am Freitagvormittag im Bereich des Liebengrabenwegs in Amberg unterwegs und hat möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Wer war gegen 11:20 Uhr im Bereich der Regensburger Straße unterwegs? Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!