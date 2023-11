REGENSBURG. Am Freitag, 03. November, wurde einem Somalier durch eine Gruppe mit sechs Personen unter Gewaltanwendung sein Mobiltelefon entwendet. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Freitagabend wurde durch eine 38-jährige Zeugin eine sechsköpfige Gruppe festgestellt, welche im Bereich Am Brixener Hof einen 24-Jährigen zu Boden schubste und dort schlug. Hierbei soll ihm durch einen der Täter sein Handy, ein hochwertiges iPhone, entwendet worden sein. Im Zuge der Fahndung wurde durch die Polizei ein 33-Jähriger Tunesier festgenommen. Der Tatverdächtige wurde am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, von welchem ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wurde. Der Tatverdächtige befindet sich nunmehr in einer bayerischen JVA.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet Zeugen, die Angaben zu der Situation machen können, sich unter der 0941/5062888 zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.