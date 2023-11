SCHWANDORF. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am Montag, 6. November, den bisherigen Leiter der Polizeiinspektion Schwandorf, Polizeioberkommissar Michael Duschl. Der 32-Jährige hatte im Rahmen seiner Führungsbewährung für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene die Leitung der Polizeiinspektion Schwandorf für sechs Monate inne. Gleichzeitig führte Schöniger den neuen Leiter, Ersten Polizeihauptkommissar Reiner Wiedenbauer in sein Amt ein. Auch der Stellvertreterposten wurde neu besetzt.

Am 6. November hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Schwandorf in die Spitalkirche in Schwandorf geladen. Vor etwa 80 teilnehmenden Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger bei diesem Festakt den scheidenden Dienststellenleiter, Polizeioberkommissar Michael Duschl, der die Dienststelle seit 1. Mai leitete.

In seiner Festrede betonte der Polizeipräsident die hervorragende Sicherheitslage im Dienstgebiet. Die Polizeiinspektion Schwandorf ist auf einer Fläche von 177 qkm für die Sicherheit von rund 37.000 Bürgerinnen und Bürger zuständig. Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion wurden im Jahr 2022 79 Prozent der im Dienstgebiet anfallenden Straftaten aufgeklärt. „Dies sind zweifelsfrei Belege für eine ausgezeichnete Sicherheitslage und die gute Arbeit der Polizei“ konstatierte Schöniger in seiner Rede. In diesem Zusammenhang dankte er allen Beschäftigten der Dienststelle für ihre engagierte und gute Arbeit im zurückliegenden Zeitraum.

In seiner Ansprache ließ Polizeipräsident Thomas Schöniger die sechsmonatige Dienstzeit von Polizeioberkommissar Michael Duschl Revue passieren und bedankte sich für die erfolgreiche Leitung der Polizeiinspektion Schwandorf.

Zum 1. November übernahm Erster Polizeihauptkommissar Reiner Wiedenbauer die Leitung der Polizeiinspektion. Für den 53-Jährigen ist es ein Spartenwechsel nach fünfeinhalb Jahren Zugehörigkeit zur Kriminalpolizeiinspektion Amberg.

Eine personelle Veränderung gab es auch beim stellvertretenden Dienststellenleiter. Der bisherige „Vize“, Polizeihauptkommissar Franz-Xaver Michl ist seit November im Polizeipräsidium im Sachgebiet - E1 und dort für Grundsatzfragen im Bereich der Organisation und des Dienstbetriebes der Oberpfälzer Polizei zuständig. Michl war viereinhalb Jahre als Stellvertreter bei der Polizeiinspektion Schwandorf.

Seine Nachfolge trat Polizeihauptkommissar Florian Meier an. Meier ist kein Unbekannter, da er die vergangenen zwölf Jahren als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Schwandorf tätig war und zum 1. November offiziell in das Amt des stellvertretenden Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Schwandorf bestellt wurde.

Vita POK Michael Duschl

Michael Duschl wurde im März 2015 bei der bayerischen Polizei in der 2. Qualifikationsebene eingestellt. Nach nur sechs Monaten begann er das Studium für die 3. Qualifikationsebene in Sulzbach-Rosenberg. Nach dem Studium wurde er für drei Jahre stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Regensburg Nord und Regensburg Süd. Im Rahmen des Aufstiegsverfahrens in die 4. Qualifikationsebene durchlief Duschl mehrere Stationen. Er war bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg im Bereich der Rauschgiftkriminalität eingesetzt, war als Pressesprecher für das Polizeipräsidium Oberpfalz im Einsatz und bis April 2023 Dienstgruppenleiter bei der Verkehrspolizeiinspektion Amberg, ehe er im Rahmen der Führungskräfteauswahl die sechsmonatige Leitung der Polizeiinspektion Schwandorf übernommen hatte. Duschl wohnt in Regensburg.

Vita EPHK Reiner Wiedenbauer

Reiner Wiedenbauer begann im März 1988 seine Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene bei der Bayerischen Polizei in Eichstätt. Nach der Ausbildung war er rund zweieinhalb Jahre bei der Polizeiinspektion Flughafen in München und fast neun Jahre Streifenbeamter bei der Polizeiinspektion Nürnberg Ost. Im September 2003 wurde er zu seiner Heimatdienststelle, der Polizeiinspektion Amberg versetzt. Ab März 2004 absolvierte Wiedenbauer sein Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst - Fachbereich Polizei - in Sulzbach-Rosenberg, schaffte so den Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene und kehrte als Dienstgruppenleiter zur Polizeiinspektion Amberg zurück. Im Rahmen der Führungskräfteauswahl nahm Wiedenbauer verschiedene Aufgaben war – unter anderem in der Einsatzzentrale der damaligen Polizeidirektion Amberg und im Polizeipräsidium Oberpfalz, als auch im Sachgebiet E2 – Ordnungs- und Schutzaufgaben. Von September 2010 bis April 2017 kehrte er wieder zur Polizeiinspektion Amberg zurück, war in dieser Zeit jedoch auch für dreieinhalb Jahre als stellvertretender Dienststellenleiter zur Polizeiinspektion Nabburg abgeordnet. Im Mai 2017 wurde Wiedenbauer bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg zum stellvertretenden Leiter des Kommissariats 2 – Eigentumskriminalität - und im April letzten Jahres zu dessen Leiter bestellt. Wiedenbauer ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und wohnt im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Vita PHK Franz-Xaver Michl

Im März 1997 startete Franz-Xaver Michl seine Ausbildung für die 2. Qualifikationsebene in Sulzbach-Rosenberg. Nach der Ausbildung war er bei der Bereitschaftspolizei in Dachau, bevor er 2005 zur Polizeiinspektion Mainburg wechselte. Im März 2008 gelang ihm der Sprung in die Oberpfälzer Heimat - zum Einsatzzug nach Regensburg. Im gleichen Jahr begann Michl sein Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst - Fachbereich Polizei - in Sulzbach-Rosenberg, schaffte so den Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene und kehrte nach Regensburg zurück. Zunächst als Sachbearbeiter zur Polizeiinspektion Regensburg 3 und anschließend als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Regensburg 1. Im Mai 2011 führte ihn sein Weg ins Polizeipräsidium Oberpfalz, in das Sachgebiet E3 und war dort für die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik zuständig. Im Rahmen des Auswahlverfahrens für das Spitzenamt der 3. Qualifikationsebene war er ab Mai 2019 erst für sechs Monate interimsmäßiger „Vize“ der Polizeiinspektion Schwandorf, ehe er im September 2019 offiziell in das Amt des stellvertretenden Dienststellenleiters bestellt wurde. Michl ist verheiratet, hat einen Sohn und wohnt im Landkreis Schwandorf.

Vita PHK Florian Meier

Florian Meier absolvierte seine Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene in Sulzbach-Rosenberg. Nach einem Jahr bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg folgte eine fast fünfjährige Verwendung bei der Polizeiinspektion Starnberg. Im Mai 2002 führte ihn sein dienstlicher Weg zurück in die Heimat, wo er bei der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald, der Grenzpolizeistation Waidhaus und der Polizeiinspektion Oberviechtach seinen Dienst verrichtete. Ab September 2010 studierte Meier an der Hochschule für den öffentlichen Dienst - Fachbereich Polizei - in Sulzbach-Rosenberg. Nach erfolgreichem Studium und dem damit verbundenen Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene ist er seit August 2012 bei der Polizeiinspektion Schwandorf tätig. Meier ist verheiratet, Vater dreier Kinder und wohnt im Landkreis Schwandorf.