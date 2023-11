LKR. MAIN-SPESSART. Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag drei Feuerwehrgerätehäuser im Landkreis aufgebrochen. In einem Fall entwendeten die Täter Feuerwehrgerätschaften und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise.



EUSSENHEIM, OT ASCHFELD. In den ersten Stunden des Samstags, zwischen 02.30 Uhr und 05.00 Uhr, haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Feuerwehrgerätehause in der Aschfelder Straße verschafft. Der oder die Täter hebelten eine Zugangstüre auf und entwendeten technische Feuerwehrgerätschaften, u. a. einen hydraulischen Rettungssatz und entkamen unerkannt. Der Beuteschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem unteren fünfstelligen Bereich. Der hinterlassene Sachschaden liegt bei rund 2.500 Euro.



KARLSTADT, OT KARLBURG. Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag, bis 05.30 Uhr wurde das Feuerwehrgerätehaus in der Seegrubenstraße angegangen. Der oder die Täter hebelten eine Zugangstüre auf und durchsuchten das Gerätehaus. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht. Möglicherweise wurden der oder die Täter gestört. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.



GEMÜNDEN A. MAIN, OT WERNFELD. Im Zeitraum von Freitagabend, ab 20.00 Uhr bis Samstagmorgen, um 08.15 Uhr, hebelten die Täter die Zugangstür zum Feuerwehrhaus in der Karlstadter Straße auf. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht, entwendet wurde allerdings nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf rund. 1.500 Euro beziffert.



Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft hierbei auch mögliche Tatzusammenhänge.



Personen, die in dem fraglichen Zeitraum, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.