2447 – Unbekannter wirft Roller in den Lech

Lechhausen – Im Zeitraum vom Samstag (28.10.2023), 12.00 Uhr bis Samstag (04.11.2023), 09.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Utzschneiderstraße einen schwarzen Motorroller der Marke Honda und warf ihn an der MAN-Brücke in den Lech.

An dem Roller entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 an die Polizeiinspektion Augsburg Ost zu wenden.

2448 – Diebstahl

Lechhausen – Im Zeitraum vom Samstag (04.11.2023), 22.00 Uhr bis Sonntag (05.11.2023), 11.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Fraunhoferstraße einen Motorroller der Marke Union. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.

2449 – Diebstahl

Hochzoll – Im Zeitraum vom Samstag (04.11.2023), 16.00 Uhr bis Sonntag (05.11.2023), 08.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Solarpanel aus dem Garten eines Anwesens in der Königsseestraße (10er-Hausnummernbereich). Der Sachschaden wird auf circa 250 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 an die Polizeiinspektion Augsburg Ost zu wenden.

2450 – Alkoholisiert und ohne Führerschein mit Pkw unterwegs

Lechhausen – Am Sonntag (05.11.2023) kontrollierten Einsatzkräfte in der Kurt-Schumacher-Straße eine Pkw-Fahrerin. Die Frau war alkoholisiert und hatte keinen Führerschein.

Gegen 21.15 Uhr teilte mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Polizei einen Pkw mit, der in Schlangenlinien fährt. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Zusätzlich war die Frau nicht in Besitz eines Führerscheines. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau.

Sie erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

2451 – Sachbeschädigung

Hammerschmiede – Am Sonntag (05.11.2023), zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter den Außenspiegel eines im Kirschenweg (40er-Hausnummernbereich) abgestellten Pkw. Der Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.

2452 – Unfallflucht

Stadtbergen – Zwischen Samstag (04.11.2023) und Sonntag (05.11.2023) ereignete sich eine Unfallflucht.

Ein Anwohner parkte zwischen 22.00 Uhr und 09.30 Uhr seinen Audi im Akeleiweg. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer touchierte offensichtlich den geparkten Pkw und entfernte sich ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. An dem Audi entstand ein Schaden im oberen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2610 mit der Polizeiinspektion Pfersee in Verbindung zu setzen.

2453 – Sachbeschädigung an Schule

Innenstadt – Im Zeitraum vom Donnerstag (02.11.2023), 17.00 Uhr bis Freitag (03.11.2023), 10.30 Uhr (Ferienzeit), ereignete sich eine Sachbeschädigung an einer Schule am Gallusplatz.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter überstiegen das umzäunte Gelände der Schule und besprühten eine Mauer mit mehreren Schriftzügen und Buchstaben.

Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen.

2454 – Fahrgast schlägt Taxifahrer

Kriegshaber – Am Freitag (03.11.2023) schlug ein Fahrgast einen Taxifahrer.

Gegen 20.30 Uhr transportierte ein Taxifahrer zwei junge Männer in die Bürgermeister-Ackermann-Straße. Bei Fahrtende stiegen die beiden Männer aus dem Taxi aus und rannten davon. Als der Taxifahrer einen der Männer einholte, schlug dieser mehrmals auf ihn ein und setzte seine Flucht fort. Der Taxifahrer wurde, nach derzeitigem Ermittlungsstand, durch die Schläge nicht verletzt.

Die beiden Männer werden von dem Taxifahrer wie folgt beschrieben:

Männlich, circa 180 cm groß, etwa 20 Jahre, dunkle Haare, bekleidet mit einem schwarzen Parka

Männlich, circa 180 cm groß, etwa 20 Jahre, dunkle Haare, bekleidet mit einer olivfarbenen Jacke

Wie üblich ermittelt die Kriminalpolizei Augsburg in solchen Fällen. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter 0821/323-3810 zu melden.