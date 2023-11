MARKTRODACH, LKR. KRONACH. Am Freitagabend kontrollierten Fahnder ein Auto in Marktrodach. In diesem fanden die Beamten Marihuana und Kokain. Die beiden Insassen befinden sich seit Samstag in Untersuchungshaft.

Am Freitagabend, gegen 18 Uhr, fiel einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Coburg das Fahrzeug mit Berliner Zulassung in der Umleitung zur Baustelle auf der B173 bei Marktrodach auf. Die Umleitung ist nur für Anlieger zulässig. Bei der folgenden Überprüfung der Insassen und des Kraftwagens fanden die Beamten im Kofferraum größere Mengen Marihuana und Kokain versteckt in einer Sporttasche. Beim 54-jährigen Fahrer und der der 43-jährigen Beifahrerin klickten kurz darauf die Handschellen. Die Fahnder beschlagnahmten die Drogen und den Chrysler mit dem die beiden deutschen Staatsangehörigen unterwegs waren. Der Mann und die Frau wurden am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl gegen die beiden. Sie befinden sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.