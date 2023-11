OFFENBERG. LKR. DEGGENDORF. In der Zeit von Montag (30.10.2023) 12.00 Uhr bis Dienstagmorgen (31.10.2023) 07.00 Uhr wurde an einem Parkplatz an der Staatsstraße 2125 bei Aschenau ein Minibagger samt Anhänger entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der gelbe Minibagger der Marke Wacker Neuson wurde an einem Parkplatz auf einem Anhänger abgestellt. Der Eigentümer stellte am Montagmorgen fest, dass Bagger samt Anhänger entwendet wurden. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher negativ. Die Kriminalpolizeistaion Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 06.11.2023, 13:55 Uhr