ALTENMARKT, LKR. DEGGENDORF. In der Nacht von Samstag (04.11.2023) auf Sonntag (05.11.2023) brachen zwei bislang unbekannte Männer in ein Wohnhaus in der Goethestraße ein und entwendeten im Zuge dessen einen hochwertigen Mercedes AMG sowie zwei Geldbörsen.

Die zwei Täter verschafften sich in der Nacht auf Sonntag gegen 02.20 Uhr gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus. Sie entwendeten neben zwei Geldbörsen auch einen Fahrzeugschlüssel für einen im Carport abgestellten, hochwertigen Mercedes. Die Bewohner des Hauses bemerkten den Einbruch gegen 03.00 Uhr und informierten sofort die Polizei.

Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben trotz Beteiligung mehrerer Polizeidienststellen, unter anderem auch der Bundespolizei, bislang ohne ergebnis.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Es wird gebeten, sachdienliche Hinweise zu den beiden unbekannten Männern oder zu verdächtigen Fahrzeugen zur Tatzeit im Bereich der Goethestraße unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 06.11.2023, 13.50 Uhr