Landsberg a. Lech, 06.11.2023 - Am Freitag, den 03.11.2023 raubten in Landsberg am Lech unbekannte Tatverdächtige einen 15-jährigen Jugendlichen aus und verletzten ihn dabei leicht. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Gegen 20.00 Uhr näherte sich ein junger Mann dem im Grünstreifen Ecke Spitalfeldstraße / Am Penzinger Feld stehenden 15-Jährigen und schlug ihm laut Aussage des Geschädigten unvermittelt ins Gesicht. Als der Jugendliche weglaufen wollte, tauchte ein zweiter Mann auf und hinderte ihn zusammen mit dem ersten Tatverdächtigen daran.

Weiter forderten die unbekannten Tatverdächtigen die Herausgabe von Wertgegenständen. Der 15-Jährige übergab daraufhin einen hohen zweistelligen Bargeldbetrag, sowie In-Ear-Kopfhörer.

Zuhause offenbarte der Junge sich seiner Mutter, die daraufhin die Polizei verständigte. Eine Absuche des Tatorts und dem Umfeld blieb ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 08141/612-0 zu melden.

Täterbeschreibung:

Tatverdächtiger 01:

männlich, ca. 20 Jahre alt, schlank, ca. 180 cm groß, west-/nordeuropäische Erscheinung, sprach gebrochen Deutsch, trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Punkten, schwarz-weiße Nike Jordans und schwarze Handschuhe

Tatverdächtiger 02:

männlich, ca. 20 Jahre alt, schlank, ca. 180 cm groß, west-/nordeuropäische Erscheinung, war mit schwarzer Kapuzenjacke und schwarzen Handschuhen bekleidet