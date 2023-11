FORCHHEIM. Am Wochenende brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Forchheim ein und stahlen Schmuck. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen.

In der Zeit von Samstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, hatten sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Mayer-Franken-Straße verschafft. Im Haus durchwühlten sie mehrere Räume und stahlen schließlich Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Mayer-Franken-Straße bemerkt? Zeugen melden sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg.