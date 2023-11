NÜRNBERG. (1290) Ein Zeuge hat am Sonntag (04.11.2023) ein Hakenkreuz zur Anzeige gebracht, dass ein unbekannter Täter am Rande des Zeppelinfelds an eine Fassade gesprüht hat. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Hinweise.



Eine Streife konnte das Hakenkreuz im Anschluss an die Anzeigenerstattung im Bereich Beuthener Straße/Karl-Steigelmann-Straße feststellen. Ein Unbekannter hat das Symbol (1,9 m x 1,7 m) mit schwarzer Farbe auf die Wand eines dortigen Gebäudes gesprüht.

Bereits am 31.10.2023 war eine rechtsextreme Parole mit zwei Hakenkreuzen an der Fassade der dortigen Zeppelintribüne entdeckt worden (siehe Meldung 1263).

Auch das neuerlich festgestellte Delikt fällt in die Zuständigkeit des Nürnberger Fachkommissariats für Staatsschutzdelikte. Die Polizei bitte um Hinweise zur Tat oder zur Identität des unbekannten Täters. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung setzen.



Erstellt durch: Michael Konrad