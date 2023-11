2440 - Brand in Gaststätte

Megesheim - Am Samstag (04.11.23), gegen 07:00 Uhr, wurde der Polizei Rauchentwicklung aus einer Gaststätte in der Hauptstraße gemeldet.

Eine Person, die sich im angrenzenden Wohnbereich des Gebäudes aufhielt, konnte unverletzt durch die Feuerwehr geborgen werden.

Mehrere Feuerwehren waren über längere Zeit damit beschäftigt, den Brand im Inneren des Gebäudes zu löschen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen jedoch nicht vor. Am morgigen Montag wird eine Brandortbegehung der Kriminalpolizei Dillingen stattfinden.

Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 250.000 Euro.

2441 – Werkstattbrand

Herkheim - Am Freitag (03.11.2023) gegen 21.45 Uhr wurde Rauchentwicklung und ein Brand einer Werkstatt in Herkheim mitgeteilt. Die Feuerwehren aus Reimlingen, Herkheim und Nördlingen mit 60 Personen, waren vor Ort und löschten den Brand.

Nach bisherigen Ermittlungen hat sich im Bereich eines Ofens Holz aus noch unbekannten Gründen entzündet.

Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

2442 - Verhütete Trunkenheitsfahrt

Lauingen - Eine Zivilstreife der Polizei Dillingen beobachtete am Samstag (04.11.2023) gegen 01.10 Uhr im Oberanger in Lauingen einen 24-Jährigen, der stark torkelnd auf sein Fahrrad aufsteigen wollte. Nachdem ein Alkoholtest bei dem Mann einen Wert von über 2,2 Promille ergab, untersagten sie ihm die Fahrt. Das Fahrrad wurde letztlich in der Garage am Wohnort des 24-Jährigen abgestellt.

Kurze Zeit später bemerkten die Beamten, wie der 24-Jährige in sein Auto einsteigen wollte. Hier erfolgte zur Verhütung einer Trunkenheitsfahrt die Sicherstellung seines Fahrzeugschlüssels.

2443 - Feuerwehreinsatz aufgrund brennenden Fahrzeugs

Sielenbach – Am Freitag (03.11.2023), gegen 12.30 Uhr, geriet eine selbstfahrende Arbeitsmaschine zur Holzverarbeitung in einem Waldstück bei Schönberg in Brand. Feuerwehren aus Sielenbach, Aichach, Adelzhausen und Laimering waren vor Ort, um den Brand am Fahrzeug zu löschen, ein Übergreifen auf den Wald zu verhindern und auslaufende Flüssigkeiten zu binden. Der Schaden wird bisher auf ca. 300.000 Euro geschätzt.

2444 - Schwerer Verkehrsunfall

Langenneufnach - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es kurz vor Mitternacht auf der Krumbacher Straße zwischen Ziemetshausen und Langenneufnach zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein junger Mann fuhr mit seinem Pkw in Richtung Langenneufnach als er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach links von der Fahrbahn abkam und das Fahrzeug sich überschlug. Der junge Mann wurde durch den Unfall schwer verletzt. Eine kurz darauf eintreffende Verkehrsteilnehmerin, welche zufällig Notfallsanitäterin ist, versorgte den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Wegen des Unfalls war die Krumbacher Straße für mehrere Stunden gesperrt.

2445 - Schwerer Verkehrsunfall auf der B300

Kühbach - Am Samstag, den 04.11.2023, gegen 12:35 Uhr, ereignete sich auf der B300 auf Höhe von Kühbach ein schwerer Verkehrsunfall.

An der Anschlussstelle Kühbach-Nord wollte ein 75jähriger Pkw-Fahrer nach links auf die B300 Richtung Aichach einbiegen. Hierbei übersah dieser einen von links kommenden und bevorrechtigten Rollerfahrer welcher auf der B300 Richtung Schrobenhausen unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort brachte ein Rettungshubschrauber den schwerverletzten in das Uniklinikum Augsburg. Nach momentanem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die B300 war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Die Verkehrssperrung und Umleitungsmaßnahmen übernahm die Feuerwehr Kühbach.

Die unfallbeschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 20.000 Euro.