ERLANGEN. (1287) Am späten Samstagabend (04.11.2023) überfielen bislang unbekannte Täter ein Ehepaar in dessen Haus im Erlanger Stadtteil Hüttendorf. Die Polizei leitete eine großangelegte Fahndung ein und bittet im Rahmen der Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die drei unbekannten Täter drangen gegen 21:30 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das Einfamilienhaus an der Eichenlohe ein. Im Haus überraschten sie die Eigentümer (82 und 85 Jahre alt) und forderten die Herausgabe von Bargeld. Während einer der Männer das Ehepaar mit einer Brechstange bedrohte, durchsuchten dessen Komplizen die Räume des Anwesens. Die Täter erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld. Nachdem sie das Ehepaar dazu gezwungen hatten, sich in das Schlafzimmer zu begeben, verließen sie das Haus und flohen in unbekannte Richtung.

Die drei männlichen Täter waren schwarz gekleidet und trugen schwarze Masken. Das Ehepaar blieb bei dem Überfall unverletzt.

Die Polizei leitete umgehend eine großangelegte Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein. In die Fahndungsmaßnahmen waren neben Streifen der Erlanger Polizei mehrere Einsatzkräfte umliegender Polizeidienststellen, darunter zwei Diensthundeführer sowie ein Polizeihubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei, eingebunden. Tatverdächtige Personen konnten im Zuge der Fahndung allerdings nicht mehr festgestellt werden.

Beamte des Kriminaldauerdienstes nahmen noch in den Abendstunden ihre Arbeit am Tatort auf und führten unter anderem eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Erlangen übernommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Personen, die am Samstagabend (04.11.2023) in Hüttendorf verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, kommen als wichtige Zeugen in Betracht. Für die Polizei ist dabei vor allem interessant, ob im Umfeld des Tatorts drei dunkel gekleidete Personen oder entsprechende Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad