ZIRNDORF. (1286) Am Samstagabend (04.11.2023) kam es zum Brand zweier Lkw auf einem Betriebsgelände in Wilhermsdorf (Lkrs. Fürth). Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro.

Ein Zeuge hatte den Notruf getätigt, weil ihm gegen 18:00 Uhr ein Brand auf einem Betriebsgelände am Schloßhof aufgefallen war. Dort brannten zwei Lkw, die nebeneinander auf dem Hof einer Firma für Bau- und Transportarbeiten abgestellt waren. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Fürth übernommen.

Erstellt durch: Michael Konrad