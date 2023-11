NÜRNBERG. (1285) Am Samstagnachmittag (04.11.2023) bekamen es Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte mit einem aggressiven Ladendieb zu tun. Der 28-jährige Tatverdächtige verhielt sich derart aggressiv und psychisch auffällig, dass ihn die Polizisten letztlich in einem Bezirkskrankenhaus unterbrachten.

Der 28-Jährige war zunächst in einem Kaufhaus in der Königstraße dabei beobachtet worden, wie er Kleidung und Schuhe im Wert von rund 250 Euro entwendete. Da er sich gegenüber dem Ladendetektiv äußerst aggressiv verhielt, verständigte dieser die Polizei.

Sein Verhalten änderte der ertappte Dieb allerdings auch nicht gegenüber den Polizeibeamten. Bereits im Büro des Detektivs mussten die Polizisten dem renitenten 28-Jährigen Handfesseln anlegen. Dies hinderte den Mann jedoch nur bedingt daran, sein aggressives Verhalten fortzusetzen. Unter anderem spuckte er um sich und versuchte wiederholt, die Beamten zu beißen.

Als der 28-Jährige in der Polizeidienststelle begann, sich selbst zu verletzen, indem er seinen Kopf mehrmals gegen die Gitterstäbe der Gewahrsamszelle schlug, veranlassten die Beamten die Einweisung des Mannes in ein Bezirkskrankenhaus. Unabhängig davon muss sich der Mann allerdings auch in einem Strafverfahren verantworten. Neben dem Ladendiebstahl stehen für den 28-jährigen Tatverdächtigen Delikte wie Bedrohung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu Buche.

