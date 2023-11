ECKENTAL. (1284) Die Polizeiinspektion Erlangen-Land registrierte mehrere Einbrüche in einem Gewerbegebiet im Eckentaler Gemeindeteil Brand (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Unbekannte drangen dort in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (02./03.11.2023) in die Räumlichkeiten von insgesamt sieben Firmen ein.

Die Täter verschafften sich mutmaßlich in den Nachtstunden über Fenster und Türen Zutritt zu insgesamt fünf Gebäuden in der Orchideenstraße. Im Zuge der Einbrüche gelangten sie in die Räumlichkeiten von insgesamt sieben Firmen. Dort durchsuchten die Täter Büros, Schränke und Spinde nach Bargeld, welches sie jedoch offenbar nur in zwei Firmen erbeuten konnten. Dem entwendeten Bargeld in Höhe von wenigen hundert Euro steht ein Gesamtschaden gegenüber, der bei über 12.000 Euro liegen dürfte.

Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Land führten die Spurensicherung an den verschiedenen Tatorten durch. Zeugen, denen im Bereich der Orchideenstraße in Brand verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad