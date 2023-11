STEIN. (1283) Ein Unbekannter brach in der Nacht von Freitag auf Samstag (03./04.11.2023) in eine Bäckerei in Oberasbach (Lkrs. Fürth) ein. Hinweise zu dieser Tat nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken entgegen.

Der Einbrecher gelangte im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr (Fr) und 03:30 Uhr (Sa) über eine Hintertür in die Backstube des Betriebs in der Rothenburger Straße. Dort öffnete er einen Tresor und entwendete unter anderem die Tageseinnahmen der Bäckerei. Darüber hinaus brach der Unbekannte auch die Schließfächer der Mitarbeiter auf.

Die Spurensicherung führte der Kriminaldauerdienst Mittelfranken durch. Dieser nimmt unter der Rufnummer 0911 2112-3333 auch Hinweise entgegen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld der betroffenen Bäckerei machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad