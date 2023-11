NÜRNBERG. (1281) In der Zeit zwischen Donnerstag und Samstag (02.-04.11.2023) besprühte ein Unbekannter eine Gebäudefassade im Nürnberger Norden mit einem Hakenkreuz. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Täter brachte das Hakenkreuz (ca. 1,5 m x 1,5 m) mit schwarzer Farbe an einer Wand im Bereich eines Discounters in der Rathsbergstraße an. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen werden vom Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte bei der Kriminalpolizei Nürnberg übernommen. Hinweise zur Tat bzw. zum Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad