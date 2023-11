STEIN. (1280) Bereits am vergangenen Mittwoch (01.11.2023) entwendete eine unbekannte Frau Waren aus der Auslage eines Blumenladens in Roßtal (Lkrs. Fürth). Die Polizei in Stein bittet um Hinweise.

Die bislang unbekannte Frau entnahm aus der Auslage des Blumenladens am Auzancesplatz mehrere Tannenkränze sowie ein Deko-Herz im Gesamtwert von rund 45 Euro. Den fälligen Betrag legte die Frau allerdings nicht in die aufgestellte Vertrauenskasse.

Die Polizeiinspektion Stein hat Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet und bittet um Hinweise. Zeugen, die Beobachtungen zur Tat machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Stein in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0911 967824-0 entgegengenommen.

