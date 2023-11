Alkohol im Straßenverkehr - Zwei Fahrzeugführer im Vortest über ein Promille - Führerscheine sichergestellt

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Im Zuge der Aufnahme eines Auffahrunfalls haben Beamte der Miltenberger Polizei am Samstagabend einen Fahrzeugführer auf dessen Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Der Mann war zuvor mit seinem Kleintransporter auf ein stehendes Fahrzeug an der Lichtzeichenanlage der Martinsbrücke aufgefahren. Der Vortest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in einem unteren dreistelligen Bereich.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs in einem Strafverfahren verantworten.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagmorgen, gegen 03.00 Uhr, haben Beamte der Aschaffenburger Polizei einen Autofahrer in der Aschaffenburger Straße kontrolliert. Neben wahrnehmbarem Alkoholgeruch untermauerte auch der Vortest mit rund 1,5 Promille den Verdacht einer Trunkenheit im Verkehr.

Die Weiterfahrt wurde auch in diesem Fall unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Auch weitere Fahrten mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bleiben dem Mann untersagt, die Beamten stellten den Führerschein sicher. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr in einem Strafverfahren verantworten.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagvormittag, zwischen 09.40 Uhr und 10.00 Uhr, wurde ein schwarzer Audi Q3 beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Heerbach abgestellt.

JOHANNESBERG, OT OBERAFFERBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitagabend, 23.30 Uhr, und Samstagmorgen, 09.00 Uhr, wurde aus einem im Umbau befindlichen Anwesen in der Dorfstraße Werkzeug i. W. v. mehreren tausend Euro entwendet.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagnachmittag, zwischen 13.20 Uhr und 13.40 Uhr, wurde ein schwarzer VW Golf beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Siemensstraße abgestellt.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Im Zeitraum von Dienstagabend, ab 17.00 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, um 16.00 Uhr, haben Unbekannte ein rohes Ei gegen die Hauswand eines Anwesens in der Frühlingstraße geworfen. Die Arbeiten die zur Reinigung der Wände notwendig sind werden mit Kosten von rund hundert Euro beziffert.

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Samstagmorgen, gegen 06.00 Uhr, wurde die Lichtzeichenanlage auf der Darmstädter Straße an der Kreuzung mit dem Auweg offensichtlich angefahren und ist nun verbogen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ESCHAU, OT SOMMERAU, LKR. MILTENBERG. Am Samstagabend, gegen 21.40 Uhr, haben Unbekannte einen Kaugummiautomaten in der Elsavastraße beschädigt. Dem Sachstand nach war offensichtlich Gas eingeleitet und gezündet worden. Der Schaden an dem Automat liegt bei rund 500 Euro. Entwendet wurde hingegen nichts.

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. In der Zeit von Dienstag, ab 00.00 Uhr, bis Freitagnacht, um 23.55 Uhr, wurde ein braunes Herrenrad der Marke Gudereit entwendet. Das Rad war zuvor im Garten eines Anwesens in Pestalozzistraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.