HELMSTADT, LKR. WÜRZBURG. Ein Unbekannter hat die Abwesenheit von Bewohnern genutzt, um gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Der Täter entwendete Bargeld und entkam mit seiner Beute unerkannt. Die Kripo Würzburg ermittelt.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen im Gabelseckenweg zwischen Mittwochmittag, 12:00 Uhr, und Donnerstagabend, 20:00 Uhr. Der Unbekannte verschaffte sich dem Sachstand nach über eine Terrassentüre Zutritt zu dem Anwesen und entwendete Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich. In gleicher Höhe bewegt sich auch der hinterlassene Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wer in dem fraglichen Zeitraum, im Vorfeld oder auch im Nachgang Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.