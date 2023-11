ANSBACH. (1279) Im Bereich des Marktes Weidenbach (Lkrs. Ansbach) ereignete sich am Samstagvormittag (04.11.2023) ein schwerer Verkehrsunfall. Beim Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw verlor ein 48-jähriger Mann sein Leben.



Der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei war gegen 11:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf er B13 zwischen Burgoberbach und dem Weidenbacher Gemeindeteil Nehdorf gemeldet worden. Ein Ford C-Max, der in Richtung Ansbach unterwegs war, kam aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Der 48-jährige Fahrer des Ford erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Den Fahrer des Lkw brachte der Rettungsdienst zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die Polizeiinspektion Ansbach führt derzeit die Unfallaufnahme durch. Eine Streife der Verkehrspolizei Ansbach unterstützt die Beamten an der Unfallörtlichkeit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird in die Ermittlungen zum Unfallhergang ein Gutachter einbezogen. In diesem Zusammenhang stellte die Polizei den Ford C-Max sicher.

Die B13 wird für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Räum- und Bergungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden gesperrt bleiben.



Erstellt durch: Michael Konrad