IMMELSTETTEN (MARKT WALD) Am Freitagabend des 03.11.2023 kam es in Immelstetten zum Brand einer Scheune. Gegen 19:20 Uhr erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West die Mitteilung über den Brand einer Scheune, welche an ein unbewohntes Bauernhaus angrenzte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr befand sich die Scheune, in der landwirtschaftliche Maschinen und Heu gelagert wurden, bereits im Vollbrand. Durch die Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindert werden. Bei dem Brandfall wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 400.000 Euro. Landkreisübergreifend waren die Feuerwehren Immelstetten, Mittelneufnach, Scherstetten, Walkertshofen, Zaisertshofen, Schwabmünchen, Aichen, Kirchheim, Oberneufnach, Könghausen, das Technische Hilfswerk, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Einsatzleiter Rettungsdienst mit über 250 Personen im Einsatz. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zum Brand werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. Da die Erforschung der Brandursache noch andauert, werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise bei der Kriminalpolizei Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-0 mitzuteilen. (KPI Memmingen – KDD).

