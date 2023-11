Vorstellung und Werdegang des neuen VPI-Leiters

Tobias Scheller lebt mit seiner Frau im Landkreis Würzburg. Der 35-Jährige begann seine dienstliche Vita nach dem Abitur und Zivildienst im Jahr 2009 zunächst in der Ausbildung für die 2. Qualifikationsebene (QE) in der Bereitschaftspolizei und wechselte ab 2018 zum Studium an die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg. Nach erfolgreichem Abschluss war Herr Scheller ab 2020 in verschiedene Funktionen bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land tätig. Ab dem Jahr 2022 folgte eine Verwendung im Einsatzbereich des Polizeipräsidiums Unterfranken. In der Folge durchlief der heutige Oberkommissar im Rahmen des Förderverfahrens für Ämter ab der 4. QE weitere Verwendungsdienststellen und leistete hierzu Dienst bei der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg und der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Ab November wird der 35-Jährige die Geschicke der VPI Schweinfurt-Werneck im Rahmen der Führungsbewährung für sechs Monate lenken. Mit Blick auf die kommende Zeit sagte er:





„Ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen, die die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck als Fachdienststelle mit sich bringt. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen beteiligten Verkehrsbehörden ist von entscheidender Bedeutung, um die Gefahren auf unseren Straßen weiterhin stetig zu minimieren. Mein klares Ziel ist es die positive Sicherheitsarbeit für die Menschen in der Region Main-Rhön, insbesondere auf dem Verkehrssektor, mit meinen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich weiterzuführen.“



Andreas Luxem nach 15-monatiger Leitung verabschiedet

Dem aus dem Hammelburger Raum stammenden Polizeioberrat Andreas Luxem war die Verantwortung für die Schweinfurter Verkehrspolizei, die ihren Dienstsitz im Industriegebiet Am Eschenbach in Werneck hat, zum 1. August letzten Jahres übertragen worden. Zuvor zeichnete sich der 45-Jährige nach seinem erfolgreichen Aufstieg in die 4. QE knapp sechs Jahre als Leiter für das Präsidialbüro der Bereitschaftspolizei in Bamberg verantwortlich. Zum 1. November dieses Jahres hat der verheirate Vater dreier Kinder in Würzburg die Leitung der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufaufgaben Unterfranken übernommen. Als Kriminaloberrat kümmert er sich fortan um die Bekämpfung schwerer und der organisierten Kriminalität im gesamten Regierungsbezirk. Rückblickend auf seine Zeit in Werneck stellt Andreas Luxem fest:



„Eine wunderbare Zeit bei der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck geht schon wieder zu Ende. Es war mir tatsächlich eine große Ehre und Freude mit all den engagierten Kolleginnen und Kollegen einen Beitrag für die Sicherheit in der Region Main-Rhön leisten zu dürfen.“