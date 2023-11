ROSENHEIM. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 3. November 2023, brachen ein oder mehrere Unbekannte in ein Pfarreigebäude ein, in dem sich Wohnungen und Büros befinden. Das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt in der Sache und bittet dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen.

In der Zeit zwischen Donnerstag (02.11.2023) um 16.00 Uhr und Freitag (03.11.2023) um 08.00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Gebäude in der Kaiserstraße in Rosenheim ein. Der oder die Täter gingen rabiat vor und richteten dabei an dem Pfarreigebäude hohen Sachschaden an Türen und Fenstern an. Ob die Einbrecher Beute machten und was möglicherweise aus den Wohn- und Büroräumen entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Bemerkt hat den Einbruch eine Zeugin am Freitagmorgen.

Die Ermittler des für Einbruchsdelikte zuständigen Fachkommissariats 2 der Kripo Rosenheim führen jetzt zur Klärung der Tat die Untersuchungen in dem Fall. Dabei bitten sie auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat im Zeitraum von Donnerstagnachmittag (02.11.2023) 16.00 Uhr auf Freitagmorgen (03.11.2023) 08.00 Uhr im Bereich des Tatorts in der Kaiserstraße 44 – 48 verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen bzw. verdächtig laute Geräusche vernommen?

Wer hat sonst Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten oder kann der Kriminalpolizei sonstige Hinweise in der Sache geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08031) 2000 an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.