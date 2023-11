WÖRTH A. D. DONAU, LKR. REGENSBURG. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am Freitag, den 3. November, den Leiter der Polizeiinspektion Wörth a. d. Donau, Polizeihauptkommissar Matthias Löffler und führte Polizeihauptkommissar Thomas Wagner als neuen Dienststellenleiter in sein Amt ein.



Am 3. November hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Wörth in den Bürgersaal der Gemeinde Wörth a. d. Donau geladen. Vor etwa 60 geladenen Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger bei diesem Festakt den vorübergehenden Dienststellenleiter, Polizeihauptkommissar Matthias Löffler, der die Dienststelle seit 1. Mai 2023 im Rahmen seiner Führungsbewährung zum möglichen Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene leitete.

In seiner Festrede stellte Polizeipräsident Thomas Schöniger die gute Sicherheitslage dar. Die Polizeiinspektion Wörth ist auf einer Fläche von 342 qkm für die Sicherheit von rund 27.000 Bürgerinnen und Bürger zuständig. In diesem Zusammenhang dankte er allen Beschäftigten der Dienststelle für ihre engagierte und gute Arbeit im zurückliegenden Zeitraum. Über Löffler sagte Schöniger: „trotz Ihrer jungen Jahre habe Sie die Polizeiinspektion Wörth mit sicherer und ruhiger Hand geleitet“ und bedankte sich für die erfolgreiche Leitung.

Mit Polizeihauptkommissar Thomas Wagner stellte Schöniger den neuen Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Wörth vor. Der 60-jährige Thomas Wagner kann auf eine über 40-jährige Polizeizugehörigkeit zurückblicken und war rund zweieinhalb Jahrzehnte im Kriminaldauerdienst bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg tätig.

Werdegang PHK Matthias Löffler

Im September 2011 startete Polizeihauptkommissar Matthias Löffler seine Karriere bei der bayerischen Polizei in der 2. Qualifikationsebene in Sulzbach-Rosenberg. Nach der Ausbildung wurde er als Polizeimeister zur Polizeiinspektion Landshut versetzt. Im September 2014 kündigte Löffler, um direkt in die 3. Qualifikationsebene bei der bayerischen Polizei umzusteigen. In der Folgezeit studierte er an der Hochschule für den öffentlichen Dienst - Fachbereich Polizei - in Fürstenfeldbruck. Nach sehr erfolgreichem Abschluss des Studiums folgte eine zweijährige Verwendung als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Straubing. Anschließend folgte eine Versetzung zur Polizeiinspektion Regensburg Nord, wo er zuerst als stellvertretender Dienstgruppenleiter und anschließend als Ermittlungsgruppenleiter eingesetzt war. Daran schlossen sich verschiedene Stationen im Rahmen des Personalauswahl- und entwicklungsverfahren des Polizeipräsidiums Oberpfalz mit dem Ziel eines möglichen Aufstiegs in die 4. Qualifikationsebene an. In diesem Zusammenhang leistete Löffler bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, dem Polizeipräsidium Oberpfalz Sachgebiet E 3 – Kriminalitätsbekämpfung - und bei der Polizeiinspektion Neumarkt in der Oberpfalz als Dienstgruppenleiter seinen Dienst. Ab November 2022 war Löffler wieder zur Kriminalpolizeiinspektion Regensburg abgeordnet. Zum 1. Mai 2023 übernahm Löffler im Rahmen seiner Führungsbewährung die vorübergehende Leitung der Polizeiinspektion Wörth. Löffler ist 31 Jahre alt, gebürtiger Niederbayer und wohnt im Landkreis Regensburg.

Werdegang PHK Thomas Wagner

Wagner begann im März 1981 seine berufliche Karriere bei der bayerischen Polizei in Eichstätt. Nach erfolgreicher Ausbildung blieb er bei der Bereitschaftspolizei und war bis August 1990 Stammbeamter bei der VI. Bereitschaftspolizeiabteilung in Eichstätt. Im Anschluss folgte das Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst - Fachbereich Polizei - in Sulzbach-Rosenberg. Im September 1992 gelang ihm als frischgebackener Kommissar der Sprung in die Oberpfälzer Heimat, als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Bad Kötzting. Nach einem Jahr wechselte er zur damaligen Polizeiinspektion Regensburg 3 beim Jakobstor im Regensburger Stadtwesten und war dort als Sachbearbeiter und Dienstgruppenleiter tätig. Ab Mai 1996 war er für fast zwei Jahrzehnte bei Kriminalpolizeiinspektion Regensburg - Kommissariat 33 – Erkennungsdienst - und 19 Jahre beim Kriminaldauerdienst. Im September 2016 folgte eine zweijährige Verwendung als Klassenleiter und Fachlehrer in der II. Bereitschaftspolizeiabteilung in Eichstätt und gab dort seine Erfahrungen an die Auszubildenen Beamtinnen und Beamten weiter. Im September 2018 erfolgte die Rückkehr zur Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, wo er bis Ende Oktober diesen Jahres als Dienstgruppenleiter im Kriminaldauerdienst seinen Dienst verrichtete. In diesen fünf Jahren war er im Rahmen des Personalauswahl und -Entwicklungsverfahren des Polizeipräsidiums Oberpfalz für das Spitzenamt der 3. Qualifikationsebene ab Mai 2020 für sechs Monate als Stationsleiter bei der APS Parsberg und ein weiteres halbes Jahr im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung des Sachgebiets E3 im Polizeipräsidium Oberpfalz eingesetzt. Thomas Wagner ist 60 Jahre, verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und wohnt im Landkreis Regensburg.