1911. Versuchtes Tötungsdelikt – Harlaching

Am Donnerstag, 02.11.2023, gegen 23.40 Uhr, informierte die Rettungsleitstelle die Münchner Polizei über eine Auseinandersetzung im Bereich der Naupliastraße und Methfesselstraße, bei der eine Person mit einem spitzen Gegenstand verletzt wurde.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort trafen sie auf einen 29-jährigen ägyptischen Staatsbürger mit Wohnsitz in München, der eine Stichverletzung am Oberkörper hatte. Er wurde sofort vom Rettungsdient versorgt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Noch in der Nacht hat die Münchner Kriminalpolizei (K11 – Tötungsdelikte) die Ermittlungen am Tatort aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Naupliastraße und Methfesselstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1912. Pkw-Fahrer versucht sich Verkehrskontrolle zu entziehen – Unterschleißheim

Am Donnerstag, 02.11.2023, gegen 17:15 Uhr, sollte ein BMW Pkw mit polnischer Zulassung im Bereich der Mittenheimer Straße in Oberschleißheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem die Polizeibeamten das Zeichen zum Anhalten gegeben hatten, beschleunigte der Pkw und versuchte sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen.

In Unterschleißheim kurz vor der Münchner Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte dort mit einem Holzzaun und einem Verkehrszeichen.

Der Fahrer flüchtete daraufhin zu Fuß, konnte jedoch im Nahbereich festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 17-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Während seiner Flucht missachtete er zudem mehrere Vorschriften der Straßenverkehrsordnung.

Der Pkw wurde erheblich beschädigt, ebenso das Verkehrszeichen und der Holzzaun. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Der 17-Jährige wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1913. Verkehrsunfall; zwei Personen verletzt – Neuhausen

Am Donnerstag, 02.11.2023, gegen 20:15 Uhr, fuhr eine 35-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Lexus Pkw auf der Landshuter Allee von Norden kommend in Richtung Donnersberger Brücke. Sie fuhr dabei auf dem linken von zwei Fahrstreifen.

Zeitgleich fuhr ein 53-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Landshuter Allee in selbige Richtung.

Kurz vor dem Landshuter-Allee-Tunnel kam die 35-Jährige nach rechts von ihrem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem neben ihr fahrenden Pkw des 53-Jährigen. Dadurch wurde der Pkw des 53-Jährigen nach rechts an die Betonmauer der Tunneleinfahrt gedrückt.

Die 35-Jährige und der 53-Jährige wurden durch den Zusammenstoß jeweils leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Da ein technischer Defekt am Pkw der 35-Jährigen nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der Pkw zum Zwecke einer technischen Untersuchung sichergestellt.

Die Landshuter Allee musste im Bereich der Unfallstelle zeitweise komplett für die südliche Fahrtrichtung gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1914. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen – Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 02.11.2023, gegen 08:50 Uhr, betrat ein 35-jähriger Gast eines Hotels mit italienischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland aus seinem Hotelzimmer den Flur. Er war nur mit einem Handtuch bekleidet.

Vor einer 42-jährigen Reinigungskraft zeigte er sich ihr gegenüber nackt und äußerte den Wunsch den Beischlaf mit ihr zu vollziehen. In der Folge begab sich der 35-Jährige wieder alleine in sein Hotelzimmer.

Die daraufhin verständigten Polizeibeamten konnten den 35-Jährigen vor Ort vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1915. Einbruch in Reihenhaus – Freimann

Im Zeitraum von Donnerstag, 02.11.2023, zwischen 08:20 Uhr bis 18:30 Uhr, gelangte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter nach Übersteigen des Gartenzauns auf das Grundstück des Reihenhauses und öffneten gewaltsam ein Fenster.

In der Folge wurde das komplette Anwesen nach Wertgegenständen durchsucht. Unter Mitnahme von Bargeld, Schmuck und Goldmünzen im Wert von mehreren tausend Euro entfernte sich der oder die Täter durch die Haustür des Anwesens in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hermann-Vogel-Straße, Crailsheimstraße und Ludwig-Merk-Straße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1916. Einbruch in Einfamilienhaus – Schwabing

Im Zeitraum von Donnerstag, 02.11.2023, 17:50 Uhr bis 19:40 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam nach Übersteigen des Gartenzauns auf das Grundstück des Einfamilienhauses und drangen gewaltsam über die Terrassentür ein.

Nachdem der oder die Täter das Anwesen nach Wertgegenständen durchsucht hatten, entfernten sie sich in unbekannte Richtung unter Mitnahme von Bargeld, Schmuck sowie weiteren Wertgegenständen im Wert von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kunigundenstraße, Ungererstraße, Gundelindenstraße und Helmtrudenstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Schon mit einfachsten Vorsichtsmaßnahmen können Sie das Risiko eines Einbruchs in Ihre Wohnung vermindern.

Verschließen Sie alle Wohn- und Eingangstüren sowie alle Fenster (auch gekippte Fenster sind für Einbrecher oft in wenigen Sekunden zu öffnen)!

Verstecken Sie niemals ihren Wohnungsschlüssel (beinahe alle Verstecke wie im Blumenkübel oder unter der Fußmatte sind dem Einbrecher bekannt)!

Während längeren Abwesenheiten (z.B. Urlaub, Geschäftsreise) sind Hinweise, die dem Einbrecher verraten, dass ihre Wohnung zurzeit nicht bewohnt wird, unbedingt zu vermeiden (z.B. geschlossene Jalousien zu jeder Tages- und Nachtzeit oder nicht geleerte Briefkästen)!

Weitere wichtige Hinweise finden Sie in unseren polizeilichen Informationsbroschüren und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Für eine kostenlose Beratung zum Einbruchschutz stehen Ihnen unsere Experten des Präventions- und Opferschutzkommissariat K 105 zur Verfügung. Wir bitten Sie, Ihre Anfragen über die E-Mail-Adresse beratungsstelle-muenchen@polizei.bayern.de zu stellen.

1917. Einbruch in ein Geschäftsgebäude – Moosach

Am Donnerstag, 02.11.2023, gegen 02:00 Uhr, kletterte ein 39-jähriger tschechischer Staatsangehöriger und ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf einem Firmengelände in Moosach mit einer dort aufgefundenen Leiter auf ein 15 Meter hohes Dach. Er schlug dort mit einem Gegenstand eine Fensterscheibe ein und begab sich in das Innere des Gebäudes. Dabei kam es zur Alarmauslösung.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie ein Polizeihubschrauber und Diensthundeführer zum Einsatzort geschickt.

Der 39-Jährige, der zunächst die Räumlichkeiten der Firma nach Stehlgut abgesucht hatte, flüchtete bei Eintreffen der Einsatzkräfte aus einem Fenster des Gebäudes in ein anschließendes Gewerbegebiet.

Einsatzkräfte konnten den 39-Jährigen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im nahen Umfeld ausfindig machen und festnehmen. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

1918. Volksverhetzung – Altstadt

Am Montag, 30.10.2023, gegen 12:30 Uhr wurde ein israelisches Restaurant in München mit verleumderischem Inhalt im Internet bewertet. Weiterhin wurde auf einem Blog zum Restaurant ein Kommentar mit antisemitisch verhetzendem Inhalt verfasst.

Der 38-Jährige Inhaber des Restaurants mit Wohnsitz in München erstattete Anzeige bei einer Polizeidienststelle.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei.