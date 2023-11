WÜRZBURG, FRAUENLAND. Ein Unbekannter hat die Abwesenheit von Bewohnern genutzt, um gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzusteigen. Die Kripo Würzburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Fröbelstraße zwischen Sonntag, 00:00 Uhr, und Donnerstag, 20:45 Uhr. Der Unbekannte verschaffte sich dem Sachstand nach über die Kellertüre Zutritt zu dem Anwesen und anschließend gewaltsam Zutritt zu der Wohnung im ersten Obergeschoss. Bewohner stellten den Einbruch fest und verständigten umgehend die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, nahm der Täter keine Beute an sich.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind Nachbarn oder Passanten auf entsprechenden Lärm oder verdächtige Personen aufmerksam geworden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.