HETTSTADT, LKR. WÜRZBURG. Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend versucht gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Die Kripo Würzburg führt die Ermittlungen und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat sich der versuchte Einbruch in das Anwesen in der Straße „Zeller Weg“ gegen 20:00 Uhr ereignet. Der Versuch, durch die Terrassentüre in das Einfamilienhaus einzudringen scheiterte, da der Hund in dem Anwesen bellte und den Täter mutmaßlich in die Flucht schlug. In der Folge hat sich der Unbekannte unerkannt und ohne Beute vom Tatort entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter 0931/457-1732 entgegen.