PLEYSTEIN, LKR. NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Fahnder der Weidener Verkehrspolizei konnten einen mutmaßlich gestohlenen Pkw sicherstellen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. führten am Donnerstagvormittag, 2. November auf der Bundesautobahn A6 bei Pleystein Kontrollen durch. Hierbei hielten sie einen in Serbien zugelassenen Mercedes an, der in Richtung Prag unterwegs war. Bei einer genaueren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Fahrgestellnummer des Fahrzeuges durch die schwedischen Sicherheitsbehörden zur Fahndung ausgeschrieben ist. Der Mercedes soll dort entwendet beziehungsweise unterschlagen worden sein. Das Fahrzeug, dessen Zeitwert im unteren fünfstelligen Eurobereich liegt, wurde deshalb sichergestellt. Der 60-Jährige Fahrer gibt an, davon ausgegangen zu sein, dass sein Kauf legal erfolgt sei. Die Ermittlungen hierzu hat die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf übernommen.