SELB, LKR. WUNSIEDEL. Unbekannte verschafften sich im Laufe der Woche Zutritt zum Gebäude eines Baustoffzentrums. Sie hebelten einen Tresor auf und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Dienstagabend, 17.10 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 6.40 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Baustoffzentrum in der Buchwalder Straße in Selb ein. Sie gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster in das Firmengebäude und hebelten einen Tresor auf. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Hof führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.