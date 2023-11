Internationale Fachtagung zur Digitalisierung

Künstliche Intelligenz (KI) stellt für die Arbeit der Polizei eine große Herausforderung dar. Denn seit Ende 2022 mit der Freigabe kostenloser Programme zur automatisierten Erstellung von Texten und Bildern wird KI von der breiten Öffentlichkeit genutzt. Innerhalb von zwei Monaten stieg die Zahl der aktiven Nutzer des Text-Programms ChatGPT auf mehr 100 Millionen weltweit, so schnell, wie bei keiner anderen IT-Anwendung zuvor. Für die Polizei bietet diese Neuentwicklung enorm große Chancen und Grenzen. Neben der Schulung der Einsatzkräfte für neue Cybercrime-Delikte und Ermittlungsverfahren ist auch die Nutzung von KI als Lernmittel eine Anwendung mit weitreichenden Folgen für die Aus- und Fortbildung der Polizei. Dabei macht die Entwicklung an den Grenzen nicht halt, stattdessen ist eine internationale Zusammenarbeit wichtig.

Fachtagung mit Teilnehmern aus zwölf Ländern am Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei

Bei einer Fachtagung, die am 30. und 31. Oktober am Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei in Ainring im Berchtesgadener Land stattfand, wurde intensiv über die Rolle der Digitalisierung in der Aus- und Fortbildung der Polizei diskutiert. Insgesamt nahmen an der Veranstaltung des Präsidiums der Bayerischen Bereitschaftspolizei 80 Führungs- und Lehrkräfte der Polizei vor Ort im Institut teil sowie 100, die online via Videokonferenz zugeschaltet waren. Fachleute aus zwölf Ländern, von Argentinien bis Thailand und von Estland bis in die Schweiz sowie aus mehreren deutschen Bundesländern waren in Ainring vertreten und teilten ihre Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, die die Digitalisierung für die Polizeiarbeit weltweit mit sich bringt.

Informatiker und Professor zeigen praktische Nutzung von KI auf

Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehörten die Ausführungen von Roland Bernhardt, einem Experten aus der IT-Industrie, und von Professor Michael Sailer, der an der Universität Augsburg einen Lehrstuhl für künstliche Intelligenz in der Bildung leitet. Bernhardt beleuchtete anhand anschaulicher Beispiele die Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz, um die Effizienz und Genauigkeit von polizeilichen Arbeitsprozessen zu steigern.

Professor Sailer brachte die Perspektive der Wissenschaft ein und stellte Studien vor, welche Chancen und Grenzen künstliche Intelligenz für das Lernen bietet. Bei einem Expertengespräch zusammen mit Gerd Enkling, dem Ausbildungsleiter der Bayerischen Polizei, wurde deutlich, welche besonderen Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen von Polizei und Justiz zwingend beachtet werden müssen, um die Integrität, Vertraulichkeit und Rechtmäßigkeit von Daten zu gewährleisten.

Digitalisierung in der Bildung bei der Polizei weltweit

Zweites Thema der Tagung war der Austausch von Erfahrungen und Best Practices, wie digitale Technologien in verschiedenen Ländern effektiv genutzt werden. Arlee Kaugeema und Aare Talvere von der Sicherheitsakademie in Estland stellten Lernprogramme für typische polizeiliche Einsätze vor, unter anderem, was bei der Landung von Flüchtlingsbooten an der Küste zu tun ist. Christiane Stieger und Dilini Jeanneret vom Schweizerischen Polizeiinstitut in Neuchâtel zeigten auf, wie Online- und Präsenzseminare für Polizeikräfte in einem mehrsprachigen und von starken regionalen Besonderheiten geprägten Land sinnvoll genutzt werden können. Till Maurer und Ronja Anke Deegener von der Polizei Niedersachsen gaben einen Einblick in ein polizei-internes Social-Media-Netzwerk, das eine offene und transparente Führungskultur konsequent digital abbildet.

Wie aus Mehraufwand ein Mehrwert erzielt werden kann

Zum Abschluss der Tagung zeigte Professor Hermann Astleitner von der Universität Salzburg auf, wie aus dem Mehraufwand für die Einführung digitaler Medien ein konkreter Mehrwert erzielt werden kann. Dazu gehören unter anderem Lernprogramme, auch mit KI, die den Lernstoff an die Stärken und Schwächen der Lernenden anpassen können. Oder auch die richtige Dosierung von Präsenz- und Online-Unterrichten, das heißt, nicht mehr als 30 Prozent sollte online erfolgen.

Die Fachtagung schloss mit dem Ausblick von Ausbildungsleiter Enkling auf die weitere Kooperation. Die Veranstalter dankten allen Teilnehmern und Referenten für ihren Beitrag zu einem erfolgreichen und zukunftsweisenden Austausch über die digitale Zukunft der Polizeiarbeit.