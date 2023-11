GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Mehr als 1,5 Millionen Euro Sachschaden lautet die Bilanz nach einem Brand, der am Donnerstagabend, den 2. November 2023, im Bereich der Ludwigstraße ausgebrochen war. Nach dem Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehren übernahmen die Brandfahnder der Kripo Garmisch-Partenkirchen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft die polizeilichen Untersuchungen zur Brandursache.

Am Donnerstag (2. November), gegen 18.00 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Oberland die Mitteilung über einen brennenden Dachstuhl in der Ludwigstraße im Ortsteil Partenkirchen ein. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehren stand der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand zeitnah unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude verhindert werden.

Die anwesenden Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses wurden durch eine aufmerksame Anwohnerin über das Feuer informiert und zum Verlassen des Hauses aufgefordert. Laut aktuellen Erkenntnissen wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand verletzt.

Auf Grund der Folgen des Brandes sind einige Wohnungen des Objekts bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die jeweiligen Bewohner konnten in einem nahegelegenen Hotel untergebracht werden.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich laut ersten Schätzungen auf mehr als 1,5 Millionen Euro belaufen. Die durch Ensembleschutz abgesicherte Front des Hauses wurde lediglich im obersten Bereich beschädigt.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch Beamte der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. Noch am späten Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim vor Ort die Untersuchungen zur Brandursache. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt nun durch die Brandfahnder des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II. Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.