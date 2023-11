BAD WINDSHEIM. (1273) In der Nacht von Dienstag (31.11.2023) auf Mittwoch (01.11.2023) brachten Unbekannte ein Graffiti an einer Garagenwand in Bad Windsheim an. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr beschmierten unbekannte Personen eine Garage im Breslauer Ring mit schwarzer Farbe. Neben dem Schriftzug „ACAB“ sprühten sie auch ein Hakenkreuz an die Fassade.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler