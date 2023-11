FÜRTH. (1272) In den frühen Mittwochmorgenstunden (01.11.2023) attackierte eine Gruppe Jugendlicher im Fürther Stadtteil Schwand einen Taxifahrer und verletzte diesen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 01:25 Uhr hielt eine Gruppe von mindestens acht Jugendlichen in der Friedrich-Ebert-Straße einen Taxifahrer an. Als die Jugendlichen dem Taxifahrer zu verstehen gaben, dass es sich bei der Anhaltung nur um einen Scherz gehandelt habe, entwickelte sich ein zunächst verbaler Streit.

Der Streit mündete in eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Taxifahrer von mehreren Jugendlichen beleidigt, bespuckt, geschlagen und getreten wurde. Der Berufsfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Die Jugendlichen attackierten auch das Taxi mit Schlägen und Tritten, so dass auch dieses beschädigt wurde.

Der 47-jährige Taxifahrer konnte sich in sein Fahrzeug flüchten und nahe der Tatörtlichkeit die Polizei verständigen.

Streifen der Polizeiinspektion Fürth fahndeten umgehend im Nahbereich und stellten an der Haltestellte Fürth Klinikum-Ost eine größere Jugendgruppe fest. Alle Jugendlichen flüchteten zunächst.

Die Beamten konnten einen 16-jährigen Tatverdächtigen stellen und nahmen im weiteren Verlauf noch zwei weitere Tatverdächtige (Alter 16 und 15 Jahre) fest. Hierbei solidarisierten sich weitere Jugendliche und näherten sich den Beamten in bedrohlicher Weise. Die Polizeibeamten konnten die Gruppe nur unter Anwendung von Pfefferspray und Androhung der Verwendung des Einsatzstockes zurückdrängen.

Bei den drei Jugendlichen wurden freiwillige Alkoholtests durchgeführt. Diese ergaben, dass die beiden 16-Jährigen nicht, der 15-Jährige nur unerheblich, alkoholisiert waren.

Die zuständige Polizeiinspektion Fürth leitete gegen die drei vorläufig Festgenommenen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ein.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Fürth Zeugen der Auseinandersetzung darum, sich unter der Telefonnummer 0911 759050 zu melden und ihre Beobachtungen mitzuteilen.



Erstellt durch: Stefan Schmid