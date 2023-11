KIRCHDORF A.INN, LKR. ROTTAL-INN. Gestern Nachmittag (01.11.2023) wurde bei einem 43-jährigen Fahrer eines Mercedes Sprinters im Rahmen einer Verkehrskontrolle Rauschgift aufgefunden. Nach richterlicher Vorführung befindet er sich nun in Haft.

Beamte der Polizeiinspektion Simbach a.Inn kontrollierten den 43-Jährigen gegen 15.45 Uhr in der Von-Siemens-Straße. Er war unterwegs mit einem Mercedes Sprinter mit polnischer Zulassung. Im Rahmen der Kontrolle konnten sowohl beim Fahrer als auch im Fahrzeug selbst knapp 200 Gramm Amphetamin sowie eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen wurden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut übernommen. Der Beschuldigte wurde heute (02.11.2023) am zuständigen Amtsgericht in Landshut vorgeführt. Dieses erließ den von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragten Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachtes der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln. Der Beschuldigte wurde in eine JVA eingeliefert.

