Bereits am Montagnachmittag erhielt eine Seniorin einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters einer lokalen Bank. Dieser erfragte den EC-Karten PIN der Dame und leitete das Gespräch an den angeblichen Bankdirektor weiter. Der zweite Anrufer spielte vor, dass von mehreren Konten unberechtigte Abbuchen erfolgen würden und zur Überprüfung die EC-Karte der Dame notwendig wäre. Eine Frau erschien daraufhin im Altenhofweg bei der Dame zuhause und holte die EC-Karte ab. Zudem erfolgte der Hinweis niemandem von dem Vorfall zu erzählen und dass die polizeilichen Ermittlungen bereits laufen würden. Am Folgetag erfolgte eine Geldabhebung im vierstelligen Eurobereich.

Die Abholerin kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 1,68m, schlank

ca. 20 Jahre alt

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, oder Angaben zur Abholerin machen können, werden gebeten sich unter der 0941/506-2888 zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.

Bitte informieren Sie Ihre Angehörigen über diese Art des Betrugs. Die Betrüger gehen hochprofessionell vor. Ein Betrug kann aber gut erkannt werden, wenn die Angerufenen das Phänomen kennen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: