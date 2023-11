SCHWEINFURT. Bereits kurz nach der Tat konnte am Montagabend die Polizei Schweinfurt einen 21-Jährigen vorläufig festnehmen, der im Verdacht steht, einer 14-Jährigen gegen ihren Willen an die Brust gefasst zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt führte die Polizei den Beschuldigten am Dienstag einem Richter vor, der einen Haftbefehl erließ.



Dem Sachstand nach befand sich die 14-Jährige gegen 20:15 Uhr mit mehreren Freundinnen am Roßmarkt, als sie von einem Mann angesprochen worden ist. Plötzlich fasste ihr der erkennbar Alkoholisierte über der Bekleidung an die Brust und griff sie verbal an. Eine Freundin der 14-Jährigen rief sofort den Polizeinotruf und ermöglichte mit einer guten Personenbeschreibung des Täters, dass eine Streife der Polizei Schweinfurt kurz nach der Tat den 21-jährigen Tatverdächtigen festnehmen konnte.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt führte die Polizei den Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der sexuellen Belästigung. Im Anschluss kam der 21-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt.