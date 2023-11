2422 – Einbruch

Friedberg – Im Zeitraum von Montag (30.10.2023), 19.00 Uhr bis Dienstag (31.10.2023), 07.15 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in einen Supermarkt in der Marquardtstraße ein. Aus einem in dem Supermarkt befindlichen Kiosk wurden Tabakwaren in einem unteren fünfstelligen Bereich entwendet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 an die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg zu wenden.

2423 - Autofahrer mit über drei Promille unterwegs

Donauwörth - In den frühen Morgenstunden am Mittwoch (01.11.2023) kontrollierten Beamte einen Autofahrer. Bei einem anschließend durchgeführten Atemalkoholtest ergab sich bei dem Fahrer ein Wert von über drei Promille. Der Autofahrer wollte, nach eigenen Angaben, noch eine Wegstrecke von fast 150 km zurücklegen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten die Schlüssel sicher. Nach einer Blutentnahme, sowie der Beschlagnahme seines Führerscheins, wurde der Herr entlassen.

2424 - Verkehrsunfall mit verletztem Kraftradfahrer

Lauingen - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (01.11.2023) in Lauingen ereignete, zog sich ein 57-jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen zu.

Gegen 13.00 Uhr fuhr ein 59-jähriger KIA-Fahrer von der Staatsstraße 2025 aus Richtung Zöschlingsweiler kommend in den Kreisverkehr ein und nahm dem 57-Jährigen offenbar die Vorfahrt, der bereits zuvor in den Kreisel eingefahren war. Es kam zur Kollision zwischen Auto und Motorrad, woraufhin der Motorradfahrer stürzte. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro.