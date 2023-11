Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken berichtet in der Regel nicht über Sachverhalte mit suizidalem Hintergrund. Eine Berichterstattung erfolgt nur bei Einsätzen mit besonderer Öffentlichkeitswirksamkeit.

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Ein 47-Jähriger hat am Mittwochabend konkrete Suizidabsichten angekündigt. Der Mann konnte durch Polizeibeamte angetroffen und letztlich unverletzt in Gewahrsam genommen werden. Der Mann ist inzwischen in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht. An dem Einsatz waren zahlreiche Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektion Bad Neustadt a. d. Saale und umliegender Dienststellen beteiligt.

Am Mittwochabend, gegen 17.30 Uhr, wurde die Polizei über die Suizidabsichten des 47-Jährigen informiert. Der Mann konnte gegen 18.20 Uhr im Kurpark in Bad Neustadt angetroffen werden. Nachdem der 47-Jährige hierbei den Beamten mit einer Schusswaffe in der Hand entgegentrat und diese entgegen der Aufforderung nicht ablegte, gaben die Beamten mehrere Warnschüsse ab. Im weiteren Verlauf blieben die Beamten mit dem Mann in Kontakt und konnten diesen letztlich über Gespräche von seinem mutmaßlichen Vorhaben abbringen. Der 47-Jährige legte seine Waffe ab und konnte widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Der Mann aus dem Landkreis Rottal-Inn wurde hiernach in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen führt die Polizeiinspektion Bad Neustadt. Dem Sachstand nach war der 47-Jährige legal im Besitz der scharfen Schusswaffe. Diese wurde sichergestellt. Während des Einsatzes sperrten die Polizeibeamtinnen und -beamten den Kurpark vorsorglich weiträumig ab. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand insofern nicht. Verletzt wurde niemand. Neben der unterfränkischen Polizei waren auch der Rettungsdienst und die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Durch die Bundespolizei wurde vorsorglich zeitweise eine Sperrung des dortigen Bahnverkehrs vorgenommen.