Einbruch in Firmengebäude - Kripo ermittelt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG - STRIETWALD. In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch sind Unbekannte in ein Firmengebäude eingestiegen und haben sich unter anderem an Tresoren zu schaffen gemacht. Die Täter sind offensichtlich über ein Dachfenster in das Gebäude gelangt. Die Kriminalpolizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Bürogebäude in der Zeppelinstraße zwischen Dienstagabend, 19:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 08:00 Uhr, ereignet. Die noch unbekannten Einbrecher verschafften sich über das Dach des Gebäudes gewaltsam Zugang ins Innere und durchwühlten die dortigen Räume.

Die Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Hierbei nahmen sie unter anderem Bargeld sowie Elektronikartikel mit. Das Geld stammt aus zwei mit Gewalt geöffneten Tresoren. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Täter über den Haupteingang zur Straße hin entfernt haben.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und hofft hierbei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise nimmt die Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Sachbeschädigungen durch Eierwürfe - Mutmaßliche "Streiche" ziehen teure Reinigungen nach sich - Polizei ermittelt

STADT UND LKR. ASCHAFFENBURG. Wie teils erst im Nachgang polizeibekannt wurde, haben Unbekannte zu Halloween an verschiedenen Orten Gebäudefassaden mit Eiern beworfen. Den Bewohnern sind die entstandenen Flecken oft erst spät aufgefallen, weshalb sich die Reinigung - ähnlich wie bei Graffiti - nun aufwändig und kostspielig darstellt. Die Polizei ermittelt in der Folge wegen Sachbeschädigung.

Zu den schlechten Scherzen ist es mutmaßlich im Rahmen des Halloweentreibens am Dienstagabend und in den Nachstunden gekommen.

Zwei Fälle in Mainaschaff

In der Gemeinde ist es zu gleich zwei angezeigten Sachbeschädigungen gekommen. Ein Fall hatte sich in der Kolpingstraße bei einem Doppelhaus zugetragen. Ein weiteres Haus wurde im Falkenweg verunreinigt.

Einfamilienhaus in Stockstadt beworfen

Offensichtlich mehrere Eierwürfe hatte es an einem Haus in der Bachgaustraße gegeben. Die eingetrocknete Masse ist den Bewohnern erst bei Tageslicht aufgefallen.

Vier Taten im Stadtgebiet

In der Innenstadt brachten im Nachgang zur Halloweennacht drei Hausbesitzer entsprechende Sachbeschädigungen zur Anzeige. Betroffen war hier ein Anwesen in der Hugo-Karpf-Straße. In der Medicusstraße flog ein Ei sogar durch geöffnetes Fenster und beschädigte dadurch eine Lampe. In Schweinheim wurde eine Fassade in der Marienstraße und im Streitwald eine Hauswand im Falkenweg durch Eier beschädigt.

Grenze zwischen Spaß und Straftat überschritten

Die Polizei Aschaffenburg ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung. Die jeweiligen Arbeiten die zur Reinigung der Wände notwendig sind werden mit Kosten von mehreren hundert Euro beziffert. Von einem Spaß kann nicht mehr die Rede sein.

Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag wurde ein Motorroller der Marke "Piaggio" im Krähenweg entwendet. Das Gefährt konnte von der Polizei in der Seestraße am dortigen Spielplatz aufgefunden werden. Zeugen hatten am Fundort kurz zuvor noch eine laute Gruppe Jugendlicher wahrgenommen.

ASCHAFFENBURG - STRIETWALD. Am Mittwoch stellten Anwohner gegen 19:15 Uhr einen Kleinbrand unterhalb einer Sitzbank einer Bushaltestelle im Hasenhägweg fest, Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Bank wurde dennoch in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Zwischen Dienstag, 18:30 Uhr, und Mittwoch, 08:30 Uhr, wurde der rechte Außenspiegel eines Ford Focus mutwillig abgetreten und die linke Fahrzeugseite zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag wurde in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 19:30 Uhr ein grünes Damenrad der Marke "Schaub" entwendet. Das Fahrrad war am Bahnhofsplatz mit einem Schloss am dortigen Fahrradständer angeschlossen.

KARLSTEIN, OT DETTINGEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein schwarzer Smart Fortwo wurde am Montag zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto war in der Zeit in der Straße "Auwanne" geparkt und ist nun auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei geht aufgrund des Schadensbildes von einem großen Verursacherfahrzeug, beispielsweise einem Lkw, aus.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag hat ein Unbekannter zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr die Motorhaube eines grauen Suzuki Vitara offensichtlich mutwillig beschädigt und von oben eingedellt. Das Fahrzeug stand in der Zeit auf dem Parkplatz des Toom-Baumarkts in der Daimlerstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg

HEIMBUCHENTHAL, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntag, 10:00 Uhr, und Mittwoch, 09:10 Uhr, sowohl Graffitis mit linksextremen und auch rechtsextremen Zeichen am Kirchenbrunnen in der St.-Johannes-Straße angebracht. Die Kripo ermittelt wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.