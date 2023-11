MEHRING, OT LENGTHAL, LKR. ALTÖTTING. Am frühen Donnerstagmorgen, 2. November 2023, kam es zu einem Feuer in einem Stallgebäude eines landwirtschaftlichen Betriebs im Mehringer Ortsteil Lengthal. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen deutet vieles auf ein Brandstiftungsdelikt hin. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden, der entstandene Sachschaden dürfte jedoch im sechsstelligen Eurobereich liegen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft übernahm die Kriminalpolizei Traunstein die Ermittlungen.

Über den Notruf meldete sich am frühen Donnerstagmorgen (02.11.2023) um kurz nach 03.00 Uhr der Geschädigte bei der Polizeieinsatzzentrale. Der Mann teilte mit, dass in einem Stallgebäude auf dem Gelände seines landwirtschaftlichen Betriebs im Mehringer Ortsteil Lengthal ein Feuer ausgebrochen war. Weil Zeuginnen in dem Zusammenhang auch Hinweise auf verdächtige Personen gegeben hatten, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten und sich vom Gelände des Betriebs entfernt hatten, wurde von der Polizei sofort eine Großfahndung eingeleitet, an der sich etliche Streifenwagenbesatzungen und auch ein Polizeihubschrauber beteiligten. Die Fahndung führte bislang aber nicht zum Erfolg.

Die alarmierten Feuerwehren aus der Region konnten den Brand löschen, ein Teil des Stallgebäudes wurde jedoch zerstört. Tiere und Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen sechsstelligen Betrag.

Vor zwei Jahren, in der Nacht auf den 1. November 2021, wurde das betroffene Stallgebäude des Betriebs bereits schon einmal bei einer Brandlegung zerstört. Damals entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe.

Beamte der Polizeiinspektion Burghausen und der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Traunstein übernahmen noch in der Nacht die ersten Ermittlungen. Brandfahnder und Spurensicherungsexperten der Kripo Mühldorf unterstützen seit dem Morgen die kriminalpolizeilichen Untersuchungen vor Ort. Aufgrund der Zeugenangaben und auch im Ergebnis der ersten kriminaltechnischen Untersuchungen am Brandort gehen die zuständigen Ermittler des Fachkommissariats 5 der Kripo Traunstein von einem Brandstiftungsdelikt aus. Die Ermittler bitten deshalb auch um sachdienliche Hinweise in dem Fall:

Wer hat zur Tatzeit – Donnerstag, 2. November 2023 gegen 03.00 Uhr – in Tatortnähe – Mehring, Ortsteil Lengthal - verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Wem fielen in den Tagen oder Wochen vor dem Brand Person oder Fahrzeuge im Umfeld des landwirtschaftlichen Betriebs auf, die sich verdächtig verhielten oder nicht in Bezug zu dem abseits gelegenen landwirtschaftlichen Betrieb stehen?

Wer kann der Kriminalpolizei sonst Hinweise in dem Fall geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0861) 98730 bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.