1904. Einsatzbilanz zur Halloween-Nacht 2023 – Stadtgebiet München

In der Nacht von Dienstag, 31.10.2023, auf Mittwoch, 01.11.2023 kam es zu 253 Einsätzen im Bereich des Polizeipräsidiums München mit Bezug zu Halloween.

In den meisten Fällen waren Ruhestörungen Anlass für die Polizeieinsätze.

Im Verlauf der Nacht kam es im gesamten Stadtgebiet und Landkreis zu insgesamt 10 Meldungen von Sachbeschädigungen.

Außerdem wurden 33 Körperverletzungen gemeldet. Dabei erlitten die Geschädigten lediglich leichte Verletzungen.

Gegen 20:00 Uhr sammelten sich ca. 100 Jugendliche am Platz der Menschenrechte und zündeten vereinzelt Pyrotechnik. Sie waren teilweise maskiert. Der Platz musste von Kräften der Einsatzhundertschaft der Münchner Polizei geräumt werden. Verletzt wurde hierbei niemand.

Die meisten Feiernden haben sich sehr vernünftig verhalten. Die Münchner Polizei hatte die Lage stets im Griff und zieht somit eine positive Bilanz zum Geschehen in der Halloween-Nacht 2023.

1905. Pkw-Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug; zwei Personen verletzt – Riem

Am Mittwoch, 01.11.2023, gegen 09:00 Uhr, fuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach in einem Renault Pkw auf der Autobahn A94 stadtauswärts. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 25-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach.

An der Ausfahrt München-Riem verließ der 32-Jährige die Autobahn und wollte an der Kreuzung zur Straße An der Point nach rechts abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß auf der gegenüberliegenden Kreuzungsseite mit einem Verkehrszeichen zusammen, welches sich auf dem dortigen Fahrbahnteiler befand. Anschließend wurde der Pkw nach rechts gegen eine Leitplanke geschleudert.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuginsassen verletzt und mussten durch einen Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.

Am Fahrzeug, dem Verkehrszeichen und der Leitplanke entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Der 32-Jährige war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und im Institut für Rechtsmedizin durchgeführt. Sein Führerschein wurde deswegen sichergestellt. Er wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1906. Einbruch in Wohnung – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 01.11.2023, gegen 22:55 Uhr, stellte ein 38-Jähriger fest, dass in seine Wohnung in der Maxvorstadt eingebrochen wurde. Er verständigte die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über den Balkon in die Wohnung. Im Anschluss wurde die Wohnung durchsucht und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Danach konnte der oder die Täter unerkannt flüchten.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum Mittwoch, 01.11.2023, insbesondere von 21:00 Uhr bis 21:30 Uhr, im Bereich der Oettingenstraße, Himmelreichstraße und Lerchenfeldstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1907. Illegaler Handel mit Betäubungsmitteln – Moosach

Am Samstag, 28.10.2023, gegen 17:20 Uhr konnten zivile Beamte der Polizeiinspektion 44 vor einem Schnellrestaurant im Bereich der Dachauer Straße zwei männliche Personen beobachten, wie diese mit Betäubungsmittel handelten.

Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei einem der Beteiligten, einem 26-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz in München, mehrere tausend Euro Bargeld aufgefunden werden.

Beim zweiten Beteiligten, einem 24-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz in Augsburg, konnten in einer von ihm mitgeführten Einkaufstasche mehrere hundert Gramm Haschisch aufgefunden werden. Diese Betäubungsmittel wurden kurz vorher vom 26-Jährigen erworben.

Beide Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zur weiteren Anzeigenbearbeitung auf eine Dienststelle verbracht.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnten Durchsuchungsbeschlüsse über die Staatsanwaltschaft München I beim Amtsgericht München erwirkt werden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 26-Jährigen konnten mehrere Kilogramm Marihuana, Haschisch und Kokain aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen den 26-Jährigen ist mittlerweile Haftbefehl erlassen worden und er wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Der 24-Jährige wurde nach erfolgter Anzeigenerstattung und Wohnungsdurchsuchung von der Dienststelle aus entlassen.

Beide wurden wegen illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.

1908. Zimmerbrand – Grünwald

Am Mittwoch, 01.11.2023, gegen 14:40 Uhr, rief eine 93-Jährige bei einem Angehörigen an und teilte mit, dass sie eine Rauchentwicklung in ihrem Haus in Grünwald festgestellt hatte.

Der Angehörige alarmierte sofort die Feuerwehr. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass durch einen technischen Defekt eines Elektrogeräts im Erdgeschoss des Hauses ein Brand entstanden ist. Dieser konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Die 93-Jährige konnte sich unverletzt in den Außenbereich des Hauses retten.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.

1909. Versuchter Diebstahl von Krafträdern; zwei Tatverdächtige festgenommen – Milbertshofen

Am Mittwoch, 01.11.2023, gegen 21:20 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie drei männliche Personen im Bereich des Helene-Meyer-Rings auf Höhe der Lerchenauer Straße versuchten zwei dort abgestellte Kleinkrafträder zu entwenden.

Der Zeuge verständigte unverzüglich den Polizeinotruf 110. Durch die sofort eingeleitete Fahndung konnten zwei der drei Tatverdächtigen, ein 21-Jähriger sowie ein 22-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) festgenommen werden. Der dritte Täter konnte flüchten.

Ein Kleinkraftrad wurde durch die Tathandlung beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie wurden wegen des versuchten Diebstahls angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte).

1910. Versuchter Diebstahl aus Linienbus – Am Hart

Am Dienstag, 31.10.2023, zwischen 03:00 Uhr und 03:45 Uhr, verschafften sich drei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem am U-Bahnhof Am Hart abgestellten Linienbus. Es wurde versucht diverse Wertsachen aus dem Bus zu entwenden.

Im Anschluss starteten die drei Täter den Bus und fuhren im Nahbereich für mehrere Minuten umher, bevor sie zum U-Bahnhof Am Hart zurückkehrten und mit einem anderen, geparkten Linienbus zusammenstießen.

An den Bussen entstand ein Gesamtsachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungen in dieser Sache werden von der Münchner Polizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich U-Bahnhof Am Hart (Am Hart/Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.