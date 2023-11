Der Erste Polizeihauptkommissar Helmut Maucher blickt auf eine mehr als eine 40-jährige Karriere bei der Bayerischen Polizei zurück, wenn er Ende November aus den Händen von Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner seine Ruhestandsurkunde empfängt. Helmut Maucher wurde 1980 in den Polizeidienst eingestellt und blieb der Bayerischen Bereitschaftspolizei nach der Ausbildung anfangs auch noch treu, bevor er Anfang 1985 zur Polizeiinspektion Weilheim versetzt wurde. Dort versah er Wach- und Streifendienst, bis er am 1. Dezember 1992 nach seinem erfolgreichen Studium für die 3. Qualifikationsebene zum Polizeikommissar ernannt wurde. Zum gleichen Datum trat er seinen Dienst bei der Polizeiinspektion Schongau als Dienstgruppenleiter an. Der Dienststelle blieb er bis Mai 2011 treu, unterbrochen von einer rund fünfmonatigen Dienstzeit bei der Einsatzzentrale der ehemaligen Polizeidirektion Weilheim im Jahr 2000. Zum 1. Juni 2011 folgte seine Verwendung als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Füssen, bis er am 1. September 2017 die Leitung der Polizeiinspektion Marktoberdorf übernahm.

Seine Nachfolgerin wird interimsweise die 30-jährige Annabell Weber, die mit der Leitung der Polizeiinspektion im Rahmen der Führungsbewährung für einen Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene betraut wird. Die Polizeihauptkommissarin begann ihre Polizeilaufbahn im März 2012 mit dem Studium zum Einstieg in die 3. Qualifikationsebene. Seit dem Abschluss des Studiums im Mai 2015 versah sie ihren Dienst bei der Polizeiinspektion Memmingen als Dienstgruppenleiterin, anschließend folgten mehrere Stationen bei der Schutz- und Kriminalpolizei sowie im Polizeipräsidium in Kempten.

Beide werden im November als Doppelspitze die Geschicke der Polizeiinspektion Marktoberdorf führen, bevor Annabell Weber diese Funktion ab Dezember 2023 alleine ausübt.

Nach Abschluss dieser Führungsbewährung folgt auf Annabell Weber eine neue Leiterin oder ein neuer Leiter an der Spitze der Polizeiinspektion Marktoberdorf, ein Name steht allerdings noch nicht fest.

„Sie standen nun mehr als sechs Jahre an der Spitze der Polizeiinspektion Marktoberdorf und rund 43 Jahre im Dienst der Bayerischen Polizei. Dabei waren Sie ein Schutzpolizist aus innerer Überzeugung, und das haben Sie den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizeiinspektion vorgelebt. Ganz herzlichen Dank dafür!“

verabschiedete Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner den scheidenden Leiter, Helmut Maucher. Gleichzeitig wünschte sie seiner Nachfolgerin alles Gute:

„Es ist eine herausfordernde Aufgabe, sich in so kurzer Zeit in die vielfältigen neuen Anforderungen einzuarbeiten. Ich bin mir sicher, dass Annabell Weber dies hervorragend meistern wird und wünsche ihr dabei immer ein glückliches Händchen.“ (PP Schwaben Süd/West)

