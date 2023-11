Gemeinsame Presseerklärung des Bundestagsabgeordneten Alexander Engelhard, dem stellv. Landrat des Landkreises Neu-Ulm Herr Erich Winkler, dem 1. Bürgermeister der Stadt Weißenhorn Dr. Wolfgang Fendt, der 2. Bürgermeisterin der Stadt Weißenhorn Kerstin Lutz und Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner, Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

WEIßENHORN/LKR. NEU-ULM. Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Alexander Engelhard aus Weißenhorn fand am Donnerstagnachmittag ein Gespräch zur Zukunft der Polizei in Weißenhorn statt.

Neben Engelhard und Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner nahmen Erich Winkler, stellv. Landrat des Landkreises Neu-Ulm, Erster Bürgermeister der Stadt Weißenhorn Dr. Wolfgang Fendt, 2. Bürgermeisterin Kerstin Lutz und weitere hochrangige Vertreter aus dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West sowie die Dienststellenleiter aus Weißenhorn und Illertissen an dem Treffen teil.

Wie bekannt, plant das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West zur Bündelung von Verwaltungsaufgaben und damit zur Stärkung der polizeiliche Präsenz im öffentlichen Raum einige Umstrukturierungsmaßnahmen der Polizeidienststellen im Landkreis Neu-Ulm an den Standorten Senden, Illertissen und Weißenhorn.

So ist vorgesehen, die Polizeiinspektionen in Illertissen und in Weißenhorn zu fusionieren, mit dem künftigen Sitz in Illertissen. Die bisher an die Polizeiinspektion Weißenhorn angegliederte Polizeistation in Senden soll künftig (mit Fertigstellung des neuen Dienstgebäudes in Senden) an die Polizeiinspektion Neu-Ulm angebunden werden. Damit verändert sich der Schwerpunkt der Tätigkeit bei der Polizeidienststelle in Weißenhorn und macht dort organisatorische Anpassungen erforderlich, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststehen. Fest steht aber, dass in Weißenhorn auch in Zukunft ein Polizeistandort geplant ist.

Im Rahmen der ausführlichen Diskussion zu den weiteren Maßnahmen waren sich alle Beteiligten einig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei in Weißenhorn hervorragende Arbeit zum Wohle der Bevölkerung in der Stadt Weißenhorn sowie den Gemeinden Roggenburg, Pfaffenhofen und Holzheim leisten.

Es wurde vereinbart, dass künftig turnusmäßig gemeinsame Abstimmungen über die weiteren Schritte im gleichen Teilnehmerkreis stattfinden, um den aufgenommenen Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen und die weiteren Planungen transparent darstellen zu können.

Einig waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darüber, dass es wünschenswert ist, den Standort der Polizei in Weißenhorn in die Innenstadt zu verlegen, um für die Bürgerinnen und Bürger eine zentrale Anlaufstelle zu bieten, die auch leicht und schnell zu erreichen ist. Auf Vorschlag von MdB Engelhard und Bürgermeister Dr. Fendt wird nun in den weiteren Schritten geprüft, wie sich eine mögliche Unterbringung der Polizei in Weißenhorn gestalten lässt.

Sowohl Bürgermeister Dr. Fendt als auch MdB Engelhard und stellv. Landrat Erich Winkler betonten, dass es an der polizeilichen Präsenz im öffentlichen Raum in Weißenhorn keine Abstriche geben dürfe.

Polizeipräsidentin Dr. Strößner versicherte, dass keine Kommune schlechter gestellt werde und die Polizei sich ihrer Verantwortung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in den Kommunen bewusst sei.